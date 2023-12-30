Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kejutan Akhir Tahun, Panglima TNI Bakal Berangkatkan Umrah Prajurit dan PNS

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |05:42 WIB
Kejutan Akhir Tahun, Panglima TNI Bakal Berangkatkan Umrah Prajurit dan PNS
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto (Foto: Dok TNI)
A
A
A

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengungkapkan, bahwa pihaknya akan memberangkatkan prajurit dan PNS di lingkungan TNI umrah. Namun, dilakukan secara bertahap.

"Nanti akan kita umrahkan secara bertahap, supaya kita sama-sama beribadah," ujarnya saat memberikan arahan/Jam Pimpinan di Plaza Gedung Soedirman Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (29/12/2023).

Panglima TNI mengalami jam pimpinan dengan menyampaikan ucapan Natal kepada para personel yang memeluk agama Nasrani dan mengucapkan selamat menyongsong Tahun Baru 2024.

"Selamat Natal bagi prajurit yang beragama Nasrani dan selamat menyambut Tahun Baru 2024," ucapnya.

Panglima TNI turut memberikan tali asih kepada seluruh anggota di lingkungan Mabes TNI dalam bentuk paket Sembako. Itu dilakukan sebagai wujud kepedulian kepada seluruh anggota.

Kepedulian lainnya, Panglima TNI merencanakan untuk memberangkatkan personel yang belum berkesempatan melaksanakan umrah secara cuma-cuma. Sambil memanggil anggota yang rutin hadir untuk melaksanakan sholat subuh di masjid, ia mengajak mereka maju ke depan dengan rencana untuk memberikan kesempatan pelaksanaan umrah secara bertahap, agar dapat bersama-sama beribadah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/337/3171362/panglima_tni-1b7q_large.jpg
Panglima TNI Beri Semangat Korps Kadet RI: Jangan Pandang Status, Masa Depan Ada di Tanganmu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/338/3166828/istigisah-A8BN_large.jpg
Istighosah Ribuan TNI & Ustaz Adi Hidayat, Doa dan Iman Perkuat Persatuan Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/512/3137718/panglima_tni_melakukan_peninjauan-4gU5_large.jpg
Transformasi Prajurit TNI: Mahir Bahasa Asing, Andal Kuasai Alutsista
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/337/3134827/panglima_tni_jenderal_agus_subiyanto-qcrX_large.jpg
Panglima TNI Tanamkan Nilai Kepemimpinan dan Nasionalisme ke Siswa SMA Taruna Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/02/337/3118570/masjid-HaVm_large.jpg
Panglima TNI Resmikan Masjid Jami Ar-Rohman, Ini Filosofi Kubah Baret Bintang 4 dan Menara Tongkat Komando
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/337/3111730/prabowo_pimpin_sidang_perdana_dewan_pertahanan_nasional-Bv0Z_large.jpg
Panglima TNI Hadiri Sidang Perdana Dewan Pertahanan Nasional
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement