Kejutan Akhir Tahun, Panglima TNI Bakal Berangkatkan Umrah Prajurit dan PNS

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengungkapkan, bahwa pihaknya akan memberangkatkan prajurit dan PNS di lingkungan TNI umrah. Namun, dilakukan secara bertahap.

"Nanti akan kita umrahkan secara bertahap, supaya kita sama-sama beribadah," ujarnya saat memberikan arahan/Jam Pimpinan di Plaza Gedung Soedirman Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (29/12/2023).

Panglima TNI mengalami jam pimpinan dengan menyampaikan ucapan Natal kepada para personel yang memeluk agama Nasrani dan mengucapkan selamat menyongsong Tahun Baru 2024.

"Selamat Natal bagi prajurit yang beragama Nasrani dan selamat menyambut Tahun Baru 2024," ucapnya.

Panglima TNI turut memberikan tali asih kepada seluruh anggota di lingkungan Mabes TNI dalam bentuk paket Sembako. Itu dilakukan sebagai wujud kepedulian kepada seluruh anggota.

Kepedulian lainnya, Panglima TNI merencanakan untuk memberangkatkan personel yang belum berkesempatan melaksanakan umrah secara cuma-cuma. Sambil memanggil anggota yang rutin hadir untuk melaksanakan sholat subuh di masjid, ia mengajak mereka maju ke depan dengan rencana untuk memberikan kesempatan pelaksanaan umrah secara bertahap, agar dapat bersama-sama beribadah.