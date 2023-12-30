Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ketua KPU RI Lantik 40 Anggota KPUD Kabupaten Kota

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |06:16 WIB
Ketua KPU RI Lantik 40 Anggota KPUD Kabupaten Kota
Ketua KPU Hasyim Asyari (Foto: Danandaya Arya Putra)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim As'syari melantik dan mengambil memimpin sumpah jabatan pada 40 anggota KPUD Kabupaten/Kota di 13 Provinsi periode 2023-2028 pada Sabtu (30/12/2023) dini hari ini.

Upacara pelantikan dan pengambilan sumpah janji 40 anggota KPU Daerah daei 13 Provinsi yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube KPU RI.

Setelah memastikan kesediaan pada anggota peserta yang dilantik, Hasyim Asy’ari menwaskan bahwa sumpah merupakan janji kepada Tuhan yang diyakini setiap orang yang harus ditepati dengan keikhlasan dan kejujuran.

"Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPU Kabupaten Kota periode 2023-2028," kata Hasyim As'syari diikuti oleh seluruh peserta yang dilantik.

"Dengan sebaik baiknya sesuai peraturan berundang-undangan. Berpedoman dengan pancasila dan UUD RI 1945," jelasnya.

Seluruh anggota yang dilantik berjanji akan menjalankan tugas dan wewenang dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat demi suksenya pemilihan umum.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/337/3170091/prabowo-1Zfh_large.jpg
KPU Rahasiakan Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Istana Buka Suara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/337/3170017/kpu-Jiat_large.jpg
KPU Akan Rahasiakan Dokumen Persyaratan Peserta Pilpres, Salah Satunya Ijazah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/337/3149990/dkpp-eVJR_large.jpg
Tok, DKPP Jatuhkan Sanksi Peringatan Keras ke Idham Holik, Terbukti Langgar Etik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/19/337/3140248/kpu_ri-7s3e_large.jpg
KPU Sarankan Anggaran Pilkada dari APBN, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/337/3137642/kpu_ri-GmQe_large.jpg
Dilaporkan ke KPK, Ketua KPU: Private Jet untuk Percepat Distribusi Logistik Pemilu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/10/337/3121178/dkpp-Zb8o_large.jpg
DKPP Desak KPU-Bawaslu Ganti Penyelenggara yang Telah Diberhentikan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement