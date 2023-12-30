Ketua KPU RI Lantik 40 Anggota KPUD Kabupaten Kota

JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim As'syari melantik dan mengambil memimpin sumpah jabatan pada 40 anggota KPUD Kabupaten/Kota di 13 Provinsi periode 2023-2028 pada Sabtu (30/12/2023) dini hari ini.

Upacara pelantikan dan pengambilan sumpah janji 40 anggota KPU Daerah daei 13 Provinsi yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube KPU RI.

Setelah memastikan kesediaan pada anggota peserta yang dilantik, Hasyim Asy’ari menwaskan bahwa sumpah merupakan janji kepada Tuhan yang diyakini setiap orang yang harus ditepati dengan keikhlasan dan kejujuran.

"Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPU Kabupaten Kota periode 2023-2028," kata Hasyim As'syari diikuti oleh seluruh peserta yang dilantik.

"Dengan sebaik baiknya sesuai peraturan berundang-undangan. Berpedoman dengan pancasila dan UUD RI 1945," jelasnya.

Seluruh anggota yang dilantik berjanji akan menjalankan tugas dan wewenang dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat demi suksenya pemilihan umum.