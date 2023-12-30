Ketua KPU RI Lantik 40 Anggota KPUD, Berikut Daftarnya

JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim As'syari resmi melantik dan memimpin pengambilan sumpah jabatan pada 40 anggota KPUD Kabupaten/Kota di 13 Provinsi periode 2023-2028 pada Sabtu (30/12/2023) dini hari ini.

"Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPU Kabupaten Kota periode 2023-2028," kata Hasyim As'syari diikuti oleh seluruh peserta yang dilantik.

"Dengan sebaik baiknya sesuai peraturan berundang-undangan. Berpedoman dengan pancasila dan UUD RI 1945," jelasnya.

Seluruh anggota yang dilantik berjanji akan menjalankan tugas dan wewenang dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat demi suksesnya pemilihan umum.

Baik pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presidan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota.

"Demi tegakkan demokrasi dan keadilan serta mengutamakan kepentingan bangsa, kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan," tegas Hasyim diikuti peserta.

Berikut nama Anggota KPUD Kabupaten dan Kota yang dilantik:

Provinsi Banten

I. Nama-nama anggota KPU Kabupaten Serang

1. Dede Abdurosyid

2. Ichsan Mahfuz

3. Muhamad Nasehudin

4. Muhammad Asmawi

5. Septia Abdi Gama

II. Nama-nama anggota KPU Kota Serang

1. Abdul Rohman

2. Ade Jahran

3. Hanifa

4. Nanas Nasihudin

5. Patrudin

III. Nama-nama anggota KPU Kota Tangerang

1. Banani Bahrul

2. Mora Sonang Marpaung

3. Qori Ayatullah

4. Rustana

5. Yudhistira Prasasta

IV. Provinsi Bengkulu

Nama-nama anggota KPU Kabupaten Bengkulu Selatan

1. Aspriantoni

2. Erina Okriani

3. Gusman Heriyadi

4. Mafahir

5. Wiwin Hendri