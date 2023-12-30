Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Lembaga Paling Dipercaya Publik, Kejagung Tinggalkan Jauh KPK Menurut Survei CSIS

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |06:49 WIB
Lembaga Paling Dipercaya Publik, Kejagung Tinggalkan Jauh KPK Menurut Survei CSIS
Kejagung (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menjadi lembaga negara di bidang hukum yang paling dipercaya masyarakat. Itu diketahui dari survei yang dilakukan Centre for Strategic and International Studies (CSIS).

Dalam survei tersebut, dipaparkan Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Arya Fernandes, tingkat kepercayaan publik terhadap Kejagung mencapai 73,8 persen atau urutan ketiga setelah TNI dan Presiden. Kemudian, disusul Mahkamah Agung (MA) dengan tingkat kepercayaan sebesar 73,5 persen.

Mahkamah Konstitusi (MK) berada pada peringkat ketiga dengan tingkat kepercayaan 67,3 persen, meski sempat menghadapi isu negatif terkait putusan batas umur minimal capres-cawapres.

Polisi yang juga tengah mendapatkan sentimen negatif publik buntut isu ketidaknetralan di Pemilu 2024 mendapatkan tingkat kepercayaan publik 65,5 persen.

Pada posisi paling buncit adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang hanya mendapatkan tingkat kepercayaan publik 58,8 persen. Padahal, KPK dulu merupakan lembaga hukum paling dipercaya publik.

Survei CSIS dilakukan pada 13-18 Desember 2023. Jumlah sample sebesar 1.300 orang tersebar secara proporsional di 34 provinsi di Indonesia. Menggunakan 1.300 sample, margin of error survei ini sebesar +/- 2,7%, pada tingkat kepercayaan 95%. Metode yang digunakan multistage random sampling.

(Arief Setyadi )

      
