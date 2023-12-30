Mengulik Sosok Kebo Kenongo, Murid Kesayangan Syeh Siti Jenar yang Ajarannya Dianggap Sesat

JAKARTA - Mengulik sosok kebo kenongo, murid kesayangan Syeh Siti Jenar yang ajarannya dianggap sesat. Dalam hal ini kakaknya bernama Raden Kebo Kanigara, dan adiknya bernama Kebo Amiluhur. Ketiganya adalah putra pasangan Andayaningrat (Ki Ageng Pengging Sepuh dan Retno Pembayun).

BACA JUGA: Kisah Gajah Mada Membunuh Kebo Iwa untuk Hancurkan Kerajaan Bali

Nama asli Andayaningrat adalah Jaka Sengara. Ia diangkat menjadi Bupati Pengging, karena berjasa dalam menemukan Retno Pembayun, putri dari Brawijaya V, Raja Majapahit yang diculik Menak Daliputih, Raja Blambangan, putra Menak Jingga.

Berikut sosok kebo kenongo, murid kesayangan Syeh Siti Jenar yang ajarannya dianggap sesat:

Serat Kanda mengisahkan, Andayaningrat tewas di tangan Sunan Ngudung panglima pasukan Demak yang juga anggota Walisanga. Kebo Kenanga kemudian menjadi penguasa Pengging menggantikan ayahnya. Kebo Kenanga adalah juga keponakan ,Sultan Demak, Raden Patah.

Kebo Kenanga kebingungan antara mempertahankan keyakinan warisan orang tuanya dengan tekanan dari kerajaan Demak, akhirnya mempertemukan dirinya dengan Syeh Siti Jenar.

Ajaran Syeh Siti Jenar dipandang bisa menjadi jalan tengah di antara dua keyakinan yang harus dipilihnya. Ia menjadi murid terbaik sebagai generasi penerus setelah Syeh Siti Jenar dihukum mati.