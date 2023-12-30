Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wamenag Minta Agama Tak Dijadikan Lelucon Politik di Pilpres 2024

Widya Michella , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |07:48 WIB
Wamenag Minta Agama Tak Dijadikan Lelucon Politik di Pilpres 2024
Wamenag Saiful Rahmad Dasuki meminta agama tidak dijadikan lelucon politik. (MPI/Widya Michella)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Menteri Agama (Wamenag), Saiful Rahmat Dasuki, meminta kepada seluruh kontestan Pemilu 2024 maupun masyarakat untuk tidak menggunakan ajaran agama sebagai bahan lelucon politik. Menurutnya, hal tersebut nilainya sangat tidak berimbang dengan keyakinan yang telah dipahami.

"Hari ini kita agak kikuk. Gara-gara pilpres kita kikuk, mau baca doa ada yang bilang amin, ada yang bilang qobul ada yang tahiyat dimain-mainkan. Jadi menurut saya per hari ini kita selesaikan sudah lelucon-lelucon politik yang berdasarkan agama-agama tadi,"kata Saiful dalam acara kegiatan Serap Aspirasi Lembaga Keagamaan di Asrama haji pondok gede, Jakarta Timur, Jumat (29/12/2023).

Dia mengatakan, bangsa Indonesia saat ini dihadapkan pada berbagai tantangan dan ancaman yang muncul dari sisi-sisi pemahaman kegamaan. Adapun bangsa Indonesia yang terkenal majemuk, heterogen, beraneka ragam baik suku, ras golongan dan agama dapat menjadi pemicu konflik.

"Bisa jadi pemicu pertikaian di antara kita semua," katanya.

Selain itu, tantangan tersebut tak lepas dari potensi lemahnya atau mulai tergerusnya sikap toleransi beragama.

Bahwa termasuk mulai matinya potensi hati nurani di tengah masyakarat kita sehingga lelucon tersebut dianggapnya sebagai matinya hati nurani seseorang terhadap ajaran agama.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement