Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wamenag Ingatkan Netralitas Penyuluh Agama di Pemilu 2024

Widya Michella , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |08:23 WIB
Wamenag Ingatkan Netralitas Penyuluh Agama di Pemilu 2024
Wamenag ingatkan netralitas penyuluh agama di Pemilu 2024. (MPI/Widya Michella)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Menteri Agama (Wamenag) Saiful Rahmat Dasuki mengingat pentingnya netralitas bagi para penyuluh agama di tahun politik. Hal ini agar mereka tidak melakukan tindakan provokatif yang berpotensi memecah belah umat.

Hal ini disampaikannya usai kegiatan Serap Aspirasi Lembaga Keagamaan yang bertajuk "Meneguhkan Semangat Moderasi Beragama, Mengangkat Martabat Manusia" di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, Jumat (29/12/2023).

"Pokoknya kita sampaikan penyuluh yang sudah ASN itu terikat dengan undang-undang ASN yang harus netral dalam kontestasi politik ini. Jadi kita tidak mau ada pegawai-pegawai kita ini menjadi bagian dari kontestasi ini, terlebih lagi menjadi orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan provokatif, penyebaran hoaks dan sebagainya," kata Saiful.

Dia tak segan untuk melakukan asesmen lanjutan untuk melihat kenetralitasan penyuluh agama jelang Pemilu 2024.

"Tadi saya sampaikan, kalau itu ada maka perlu ada sebuah assesment lagi kepada mereka untuk diluruskan lagi pola pikirnya," ujarnya.

Sementara itu, dia berharap ribuan Majelis Taklim di Indonesia juga turut mencegah adanya politik identitas. Sebab berkaca dengan Pemilu 2019, politik identitas kata Saiful telah merusak tatanan kehidupan sosial di tengah masyarakat.

"Majelis taklim juga penting karena kita berkaca pada Pemilu 2019, Kita kasih contoh bagaimana antara di majelis taklim itu, ada gurunya yang dipecat oleh muridnya, ada muridnya yang enggak mau datang ngaji karena berbeda pilihan politik pada 2019," ucapnya.

"Ini tidak boleh terjadi lagi dan itu terjadi karema mempergunakan agama sebagai sarana elektoral untuk meraih kemenangan. Kita enggak mau jangan sampai terjadi lagi karena agama menjadi sumber inspirasi untuk mendapatkan kekuasaan," tuturnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam, Kamaruddin Amin mengatakan, penyuluh agama dan majelis taklim adalah dua entitas yang sangat sentral perannya dalam masyarakat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement