Wamenag Ingatkan Netralitas Penyuluh Agama di Pemilu 2024

JAKARTA - Wakil Menteri Agama (Wamenag) Saiful Rahmat Dasuki mengingat pentingnya netralitas bagi para penyuluh agama di tahun politik. Hal ini agar mereka tidak melakukan tindakan provokatif yang berpotensi memecah belah umat.

Hal ini disampaikannya usai kegiatan Serap Aspirasi Lembaga Keagamaan yang bertajuk "Meneguhkan Semangat Moderasi Beragama, Mengangkat Martabat Manusia" di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, Jumat (29/12/2023).

"Pokoknya kita sampaikan penyuluh yang sudah ASN itu terikat dengan undang-undang ASN yang harus netral dalam kontestasi politik ini. Jadi kita tidak mau ada pegawai-pegawai kita ini menjadi bagian dari kontestasi ini, terlebih lagi menjadi orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan provokatif, penyebaran hoaks dan sebagainya," kata Saiful.

Dia tak segan untuk melakukan asesmen lanjutan untuk melihat kenetralitasan penyuluh agama jelang Pemilu 2024.

"Tadi saya sampaikan, kalau itu ada maka perlu ada sebuah assesment lagi kepada mereka untuk diluruskan lagi pola pikirnya," ujarnya.

Sementara itu, dia berharap ribuan Majelis Taklim di Indonesia juga turut mencegah adanya politik identitas. Sebab berkaca dengan Pemilu 2019, politik identitas kata Saiful telah merusak tatanan kehidupan sosial di tengah masyarakat.

"Majelis taklim juga penting karena kita berkaca pada Pemilu 2019, Kita kasih contoh bagaimana antara di majelis taklim itu, ada gurunya yang dipecat oleh muridnya, ada muridnya yang enggak mau datang ngaji karena berbeda pilihan politik pada 2019," ucapnya.

"Ini tidak boleh terjadi lagi dan itu terjadi karema mempergunakan agama sebagai sarana elektoral untuk meraih kemenangan. Kita enggak mau jangan sampai terjadi lagi karena agama menjadi sumber inspirasi untuk mendapatkan kekuasaan," tuturnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam, Kamaruddin Amin mengatakan, penyuluh agama dan majelis taklim adalah dua entitas yang sangat sentral perannya dalam masyarakat.