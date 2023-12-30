Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Libur Tahun Baru, Contraflow Diterapkan di KM 47-65 Tol Cikampek

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |08:58 WIB
Libur Tahun Baru, Contraflow Diterapkan di KM 47-65 Tol Cikampek
Contraflow diterapkan di Tol Japek. (Dok Jasa Marga)
JAKARTA - PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) memberlakukan contraflow 2 lajur dari KM 47 sampai KM 65 arah Cikampek ruas Tol Jakarta-Cikampek (Japek) untuk mengantisipasi peningkatan volume lalu lintas arus mudik pada periode libur Tahun Baru 2024. Contraflow atas diskresi dari kepolisian.

"Atas diskresi dari pihak Kepolisian, PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) membuka jalur contraflow 2 lajur dari KM 47 s.d KM 65 arah Cikampek Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek pada pukul 06.45 WIB," kata VP Corporate Secretary and Legal PT Jasamarga Transjawa Tol, Ria Marlinda Paallo dalam keterangannya, Sabtu (30/12/2023).

"Terpantau volume lalu lintas kendaraan arah Cikampek pada Ruas Jalan Tol Jakarta–Cikampek mulai meningkat," tuturnya.

Ria mengimbau seluruh pengguna jalan agar mengantisipasi perjalanan, memastikan kendaraan dalam keadaan prima, saldo uang elektronik cukup, mengisi bahan bakar sebelum memulai perjalanan serta membawa bekal untuk menghindari kepadatan di rest area.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
