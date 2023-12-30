Pemilu 2024 Sangat Kompleks, Jokowi : Hati-Hati, Keteledoran Teknik Berimplikasi Politis

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan bahwa Pemilu 2024 sangat kompleks. Dia mengingatkan, penyelenggara Pemilu untuk hati-hati karena keteledoran teknik bisa berimplikasi politis.

“Memang Pemilu tahun 2024 ini sangat kompleks. Ini pemilu serentak Pilpres, DPR, DPR, DPRD, provinsi, kabupaten dan kota,” kata Jokowi pada Rapat Konsolidasi Nasional 2023 dalam rangka Kesiapan Pemilu 2024 di Istora Senayan, Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Sabtu (30/12/2023).

Jokowi mengatakan, Pemilu 2024 kali ini melibatkan 204.807.222 orang di 38 provinsi, 514 kab/kota, 7.277 kecamatan, 83.771 desa. Bahkan, melibatkan 18 partai politik nasional dan 6 partai lokal aceh.

“Kita bisa bayangkan betapa sangat kompleks pemilu kita ini. Sangat kompleks sekali,” ujarnya.

“Semua ini adalah perintah UU harus dijalankan dengan sebaik-baiknya, sehingga kita harus pastikan tata kelola baik, kesiapan petugas juga harus baik, ketersediaan logistik juga harus baik, distribusi logistik harus baik, dan kesiapan sistem dan teknologi harus baik. Jangan sampai ada yang tercecer satupun semua harus baik,” ingat Jokowi.

Ia mengingatkan tidak boleh ada yang salah termasuk aspek teknisnya.