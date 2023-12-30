Ingatkan KPU soal Peretasan, Jokowi : Hati-Hati, Bisa Ganggu Kepercayaan Masyarakat

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar waspada terhadap peretasan menjelang Pemilu 2024. Pasalnya, hal ini bisa mengganggu kepercayaan masyarakat.

“Saya mengajak jaminan kehandalan sistem informasi dan perangkat penunjang pemilu harus berfungsi dengan baik, harus transparan, terbuka, jangan sampai terjadi peretasan hati-hati mengenai ini,” tegas Jokowi saat Rapat Konsolidasi Nasional 2023 Kesiapan Pemilu 2024 di Istora Senayan, Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Sabtu (30/12/2023).

Jokowi mengingatkan ketidakcermatan penyelenggara Pemilu bisa berimplikasi politis.

“Sekali lagi karena ini bisa berimplikasi politis, bisa berimplikasi politis."

"Saya ingin mengingatkan kita berada di era yang serba digital. Sedikit saja ada ketidakcermatan langsung mengganggu kepercayaan masyarakat. Hal ini semacam ini tidak boleh terjadi. Semua kita bersama harus menjaga ini," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, beberapa waktu lalu sempat ada peretasan akun anonim Jimbo di situs peretasan BreachForums mengunggah data yang diklaim diperoleh dari KPU (kpu.go.id) pada 27 November 2023. Jimbo mengaku memiliki lebih dari 250 juta (252.327.304) data.