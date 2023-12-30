Gempa Magnitudo 3,2 Guncang Raja Ampat

JAKARTA - Gempa berkekuatan magnitudo 3,2 mengguncang Kepulauan Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, Sabtu (30/12/2023). Gempa tersebut dilaporkan terjadi pada pukul 11.20 WIB.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa gempa tersebut berlokasi di 164 kilometer Raja Ampat. Adapun, Pusat gempa berada di kedalaman 10 km.

"#Gempa Mag:3.2, 30-Dec-2023 11:20:30WIB, Lok:1.37LS, 129.57BT (164 km BaratDaya RAJAAMPAT-PAPUABRT), Kedlmn:10 Km #BMKG," dikutip dari akun medsos X @infoBMKG.

Belum diketahui dampak dari gempa tersebut. BMKG belum melaporkan update terkait gempa yang mengguncang Kepulauan Raja Ampat tersebut.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis @infoBMKG.

(Awaludin)