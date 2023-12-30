Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa Darat M3,2 Guncang Sukabumi, Getaran Terasa hingga ke Leuwiliang

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |12:53 WIB
Gempa Darat M3,2 Guncang Sukabumi, Getaran Terasa hingga ke Leuwiliang
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

JAKARTA - Gempa yang berpusat di darat dengan kekuatan Magnitudo 3,2 mengguncang Sukabumi, Sabtu (30/12/2023). Gempa tersebut dilaporkan terjadi pada pukul 12.08 WIB.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan, gempa tersebut berpusat di darat, tepatnya 27 kilometer timur laut Kabupaten Sukabumi. Adapun, kedalaman pusat gempa berada di 9 kilometer.

Gempa tersebut dilaporkan juga dirasakan di sejumlah wilayah Sukabumi. Tak hanya itu, gempa juga terasa hingga ke daerah Pamijahan dan Leuwiliang, Kabupaten Bogor.

"#Gempa (UPDATE) Mag:3.2, 30-Des-23 12:08:11 WIB, Lok:6.74 LS, 106.59 BT (Pusat gempa berada di darat 27 km TimurLaut Kab. Sukabumi), Kedlmn:9 Km Dirasakan (MMI) II-III Pamijahan, II-III Leuwiliang #BMKG," dikutip dari akun medsos X @infoBMKG.

Belum diketahui ada tidaknya korban jiwa atau kerusakan akibat gempa dangkal yang berlokasi di darat tersebut. BMKG belum menginformasikan lebih lanjut terkait gempa yang berpusat di Sukabumi tersebut.

(Awaludin)

      
