Kala Ganjar Janji Bayarkan Paket C untuk Guru Ngaji yang Tak Lulus SMA di Boyolali

BOYOLALI - Ada momen menarik ketika calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo melakukan sosialisasi program KTP Sakti di hadapan ribuan relawan dan nelayan yang hadir di lapangan Bangsalan, Kecamatan Teras, Boyolali, Jawa Tengah. Ganjar janji membayarkan guru ngaji yang tak lulus SMA untuk ambil paket C.

Mulanya, Ganjar memberikan kesempatan bagi para relawan yang salah satunya seorang guru ngaji untuk memberikan pertanyaann terkait program-program yang dihadirkan oleh pasangan Ganjar Mahfud.

Saat itu, Ganjar menanyakan pendidikan terakhir dari sang guru ngaji. Namun, guru ngaji itu mengatakan ia tak lulus SMA akibat mengidap syaraf kejepit.

“Sekolahnya apa?,” tanya Ganjar ke guru ngaji.

“Alhamdulillah sampai SMA saya tidak lulus, masalahnya mau ujian saya jatuh dari sepeda yang mengakibatkan syaraf kejepit,” jawab guru ngaji.