Gempa M6,6 Guncang Aceh Jaya, BMKG: Hati-hati Gempa Susulan

JAKARTA - Gempa berkekuatan besar Magnitudo 6,6 mengguncang Aceh Jaya, Sabtu (30/12/2023). Guncangan gempa tersebut dilaporkan juga turut dirasakan di Aceh Selatan hingga Banda Aceh.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan, gempa tersebut berpusat di laut, tepatnya 386 kilometer barat daya Calang, Aceh Jaya, dengan kedalaman 10 km.

"#Gempa (UPDATE) Mag:6.6, 30-Des-23 12:19:26 WIB, Lok:2.50 LU, 92.84 BT (Pusat gempa berada di laut 386 km BaratDaya Calang-Aceh Jaya), Kedlmn:10 Km Dirasakan (MMI) IV Aceh Selatan, IV Simeulue, III Aceh Barat Daya, II Aceh Besar, II Banda Aceh #BMKG," dikutip dari akun medsos X @infoBMKG.

Belum diketahui dampak ataupun kerusakan dari gempa tersebut. Namun, BMKG mengimbau kepada warga Aceh untuk waspada terhadap potensi gempa susulan.

"Hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi," dikutip dari laman resmi BMKG.

(Awaludin)