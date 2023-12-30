Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M6,6 Guncang Samudera Hindia Aceh, BMKG : Tidak Berpotensi Tsunami

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |13:16 WIB
Gempa M6,6 Guncang Samudera Hindia Aceh, BMKG : Tidak Berpotensi Tsunami
Gempa Aceh Jaya (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memastikan, gempa berkekuatan Magnitudo 6,6 yang berpusat di Samudera Hindia Barat Aceh tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Gempa tersebut terjadi pada Sabtu (30/12/2023), pukul 12.19 WIB.

"Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempabumi ini tidak berpotensi tsunami," ujar Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono melalui keterangan resminya, Sabtu (30/12/2023).

Berdasarkan hasil analisis BMKG, kata Daryono, gempabumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M6,3. Adapun, episenter gempa terletak pada koordinat 2,50° LU ; 93,00° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 372 km arah Barat Daya Kota Calang, Aceh pada kedalaman 12 km.

"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi dangkal akibat adanya aktivitas di Zona _Investigator Fracture Zone_ (IFZ)," beber Daryono.

