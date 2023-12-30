Warga Senting Boyolali Rela Hujan-Hujanan untuk Menyambut Ganjar Pranowo

JAKARTA - Kabar kedatangan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo ke Desa Senting Kecamatan Sambi Boyolali, Jumat (29/12/2023), menghebohkan para warga sekitar. Pasalnya Ganjar berencana untuk menginap di rumah seorang pedagang mainan keliling bernama Sabar.

Bahkan ratusan warga telah memadati rumah Sabar sejak sore hari. Para warga saling gotong royong untuk menyiapkan lokasi pertemuan dan memberikan sambutan terbaiknya demi kedatangan Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut.

Bahkan mereka juga menyiapkan kesenian hingga aneka camilan. Meski hujan turun dengan sangat deras ketika malam hari, para warga tetap setia bertahan dan rela hujan-hujanan menanti kedatangan Ganjar.

Bahagia terpancarkan di wajah para warga ketika mereka melihat sosok Ganjar yang datang secara langsung dan berada di depan mereka pada pukul 20.30 WIB. Mereka pun langsung beranjak dari duduknya dan satu per satu menyalami Ganjar.

"Pak Ganjar, sugeng rawuh. Pak Ganjar sudah ditunggu warga dari tadi. Sampai kehujanan nggak pulang demi menyambut bapak lho," sambut para warga dengan bahagia.