Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Warga Senting Boyolali Rela Hujan-Hujanan untuk Menyambut Ganjar Pranowo

Devi Pattricia , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |13:21 WIB
Warga Senting Boyolali Rela Hujan-Hujanan untuk Menyambut Ganjar Pranowo
A
A
A

JAKARTA - Kabar kedatangan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo ke Desa Senting Kecamatan Sambi Boyolali, Jumat (29/12/2023), menghebohkan para warga sekitar. Pasalnya Ganjar berencana untuk menginap di rumah seorang pedagang mainan keliling bernama Sabar.

Bahkan ratusan warga telah memadati rumah Sabar sejak sore hari. Para warga saling gotong royong untuk menyiapkan lokasi pertemuan dan memberikan sambutan terbaiknya demi kedatangan Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut.

Bahkan mereka juga menyiapkan kesenian hingga aneka camilan. Meski hujan turun dengan sangat deras ketika malam hari, para warga tetap setia bertahan dan rela hujan-hujanan menanti kedatangan Ganjar.

Bahagia terpancarkan di wajah para warga ketika mereka melihat sosok Ganjar yang datang secara langsung dan berada di depan mereka pada pukul 20.30 WIB. Mereka pun langsung beranjak dari duduknya dan satu per satu menyalami Ganjar.

"Pak Ganjar, sugeng rawuh. Pak Ganjar sudah ditunggu warga dari tadi. Sampai kehujanan nggak pulang demi menyambut bapak lho," sambut para warga dengan bahagia.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/65/3167691//syahroni-h8wV_large.jpg
Adu Riwayat Pendidikan Ahmad Sahroni dengan Rusdi Masse, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159630//ganjar-RPtq_large.jpg
Amnesti untuk Hasto, Ganjar: Menjadi Momentum Penegakan Hukum Tanpa Intervensi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157998//ganjar-8yVz_large.jpg
Ganjar Pranowo–Adian Napitupulu Kompak Berpakaian Hitam di Sidang Vonis Hasto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145493//ketua_dpp_pdi_perjuangan_ganjar_pranowo-Jl3L_large.jpg
Ganjar Sebut Peluang Pertemuan Lanjutan Megawati dan Prabowo Masih Terbuka
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement