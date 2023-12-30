Ganjar Pranowo: Bansos Jangan Jadi Komoditas Politik!

BOYOLALI - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menegaskan bahwa bantuan sosial (bansos) tidak dijadikan sebagai komoditas politik karena sudah menjadi program pemerintah. Hal itu disampaikan Ganjar saat berkunjung dan menjumpai warga serta pedagang di Pasar Kebon Agung, Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu (30/12/2023).

Ganjar menilai dalam suasana politik saat ini, mudah bagi pihak tertentu untuk mengklaim bahwa bansos merupakan jasa dari pihak-pihak tertentu, bukan dari pemerintah.

Padahal bansos diusulkan pemerintah, dan harus mendapat persetujuan dari DPR. Hal itu biasanya dilakukan untuk merespon kondisi tertentu dan kebutuhan di masyarakat.

"Kalau sekarang ada usulan bansos tambahan karena kondisi di masyarakat, ya memang membutuhkan respon pemerintah. Tapi biasanya dalam suasana politik, tahun politik seperti ini, saling klaim itu menjadi paling kuat," kata Ganjar.

Ganjar menambahkan penyaluran bansos juga dapat digunakan untuk menyerang lawan politik, bahkan dengan tudingan seolah-olah tidak berpihak kepada rakyat karena meminta penyaluran bansos ditunda.

"Makanya bansos jangan dijadikan komoditas politik. Sempat ada yang menyampaikan, jangan pilih Ganjar, nanti dia akan menghentikan bansos. Yang menyampaikan statement seperti itu rasa-rasanya tidak mengerti aturan," ucapnya.

Capres yang diusung PDI Perjuangan, Perindo, PPP dan Hanura itu menyebut bansos beras tambahan yang akan disalurkan pada Januari-Maret 2023, telah disetujui DPR dan anggarannya telah ditetapkan, sehingga tidak bisa dihentikan.