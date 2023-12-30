Bus Tingkat Masih Jadi Primadona Wisata di Jakarta, Selengkapnya di Okezone Updates

JAKARTA - Okezone Updates pada Sabtu (30/12/2023) berisikan tentang berita masa libur Natal dan Tahun Baru. Untuk mengisi libur nataru, sejumlah warga Jabodetabek memilih mengelilingi Jakarta dengan menaiki bus tingkat gratis di kawasan Monas, Gambir, Jakarta pusat.

Para calon penumpang didominasi mak-mak dan anak anak ini, rela antre demi menaiki bus wisata tingkat transjakarta. Antrean panjang pun terjadi di halte bus wisata balaikota, jalan Medan Merdeka selatan, Gambir, Jakarta pusat.

Warga memilih habiskan libur akhir tahun untuk mengelilingi jakarta dengan menjajal bus wisata tingkat. Selain nyaman, naik bus tingkat ini tidak dipungut biaya alias gratis.

Selain Bus Tingkat di Jakarta, cuaca panas terik tak menyurutkan antusiasme wisatawan mengunjungi taman wisata Candi Prambanan di kabupaten Sleman, Yogyakarta.