Blusukan ke Pasar Boyolali, Ganjar Pranowo Janji akan Sejahterakan Pedagang Lewat Kredit Bunga Ringan

BOYOLALI - Calon presiden 2024 nomor urut 3, Ganjar Pranowo kembali blusukan ke pasar tradisional. Kali ini, Ganjar Pranowo bertandang ke Pasar Kebonagung Boyolali, Sabtu (30/12/2023). Melalui kesempatan ini, Ganjar Pranowo berjanji akan sejahterakan pedagang lewat kredit bunga ringan.

Kedatangan Ganjar Pranowo ini mengejutkan banyak masyarakat yang ada di pasar tersebut. Ketika melihat Ganjar Pranowo hadir, semua langsung langsung heboh memberi sambutan sangat antusias. Semuanya terlihat berebut untuk bersalaman hingga mengajak foto bersama.

"Ada pak Ganjar, lho pak Ganjar di sini? Pak foto pak, sudah kangen lama ndak ketemu. Wah bapak tambah ganteng," ucap salah seorang pedagang di Pasar Kebonagung.

Tidak hanya itu saja, kesempatan ini pun digunakan oleh para pedagang untuk menyampaikan keluhan dan aspirasi mereka. Salah satunya yakni terkait akses modal untuk berjualan. Mereka yang hanya pedang kecil meminta Ganjar memberikan akses modal karena tak bisa meminjam di bank.

"Ya harapan kami pak Ganjar memberikan akses modal. Soalnya mau pinjam ke bank ndak berani, nggak punya jaminan. Selain itu kan pinjamnya paling sedikit," ucap Waginem salah satu pedagang.

"Semoga pak Ganjar jadi presiden, supaya bisa berjuang untuk memudahkan harga-harga buat rakyat kecil. Dan semoga pak Ganjar bisa membantu para pedagang mendapatkan akses modal," kata Sukini ikut menambahkan.

Terkait masalah permodalan tersebut, Ganjar Pranowo akhirnya buka suara terkait kesejahteraan yang akan dia berikan jika menjadi presiden di Republik Indonesia pada 2024 mendatang. Kesejahteraan ini bukan hanya janji manis yang dibuat agar dirinya bisa menang pemilu.

Ganjar mengatakan, pemerintah memang perlu hadir dan membantu para pedagang kecil. Saat di Jateng, ia memiliki program bernama Kredit Lapak, kredit murah khusus untuk para pedagang pasar.