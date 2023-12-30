Visi dan Misi Ganjar-Mahfud Disebut Berpihak kepada Kaum Muda, Ini Buktinya

JAKARTA - Dalam sebuah Visi Dan Misi Calon Presiden & Calon Wakil Presiden Ganjar Pranowo & Mahfud MD 2024-2029 terdapat sebuah "Program Ekonomi Kreatif Makin Melaju".

Dalam penjelasannya, program ini bertujuan untuk Menjadikan pelaku ekonomi kreatif jago kandang dan jago tandang melalui pendampingan profesional, bahan baku, teknologi, permodalan, hak cipta, pasar, koneksi industri, dan ruang publik, serta memperbanyak infrastruktur creative hub di setiap daerah.

Achyar Al Rasyid selaku Wakil Deputi II Generasi Y dan Z Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo - Mahfud MD (Tim Pemenangan Muda Pranowo-Mahfud MD) ketika dimintai keterangan terkait program ini mengungkapkan program ini merupakan sebuah komitmen dari Ganjar- Mahfud terhadap keberpihakan mereka kepada anak muda Indonesia

“Hari ini anak-anak muda Indonesia menurut Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, terdapat 65,82 juta pemuda di Indonesia pada 2022. Jumlah itu setara dengan 24% dari total populasi di Indonesia. Sehingga anak-anak muda Indonesia ini harus diberikan sebuah ruang untuk pengembangan diri agar potensi demografi ini tidak menjadi sebuah “Bom Waktu” untuk Indonesia sendiri. Sehingga anak-anak muda Indonesia membutuhkan saluran dan ruang untuk bisa mengeksplorasi potensi untuk pengembangan diri", ungkap Achyar

Achyar yang juga pernah menjadi Presiden Mahasiswa Universitas Telkom Bandung ini juga mengatakan atas dasar kebutuhan itu Ganjar-Mahfud membuat sebuah "Program Ekonomi Kreatif Makin Melaju", dimana program ini nantinya akan membentuk sebuah platform yang terintergrasi untuk memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan anak muda Indonesia, seperti tempat belajar, ruang berkreasi, pengurusan perijinan, sarana olahraga, sanggar seni-budaya, dan ini akan dibangun setiap daerah di Indonesia.

Achyar Al Rasyid mengatakan bahwa Ganjar Pranowo telah berhasil membuat Creative Hub ini di Jawa Tengah, yaitu di Banyumas, Solo, dan Semarang, dengan nama Hetero Space. Setiap harinya Creative Hub ini selalu dipenuhi oleh anak-anak muda yang gandrung akan kegiatan yang positif yang sarat akan nuansa kreativitas, sehingga atas pembuktian itu, Ganjar Pranowo memiliki bukti nyata untuk bisa memperluasnya ketika menjadi Presiden nanti.

Achyar yang juga Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon ini menambahkan dengan dibangunnya sebuah Creative Hub ini disetiap daerah ini menjadi sebuah kesempatan bagi semua anak-anak Indonesia untuk didengar dan diberdayakan seperti yang dilakukan oleh negera tetangga Singapura.

“Di singapura ada yang namanya National Youth Council Singapore yang mana melalui Badan ini Pemerintah Singapura membuka Youth Spaces (Creative Hub) di seluruh Daerah yang menyediakan fasilitas dan sumber daya untuk anak muda mengembangkan bakat kreatif mereka, seperti seni pertunjukan, seni visual, dan music”, terang Achyar yang merupakan Koordinator Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia 2022-2023.

Dalam beberapa kali kesempatan, Ganjar Pranowo memang menyatakan komitmennya untuk mendorong perkembangan potensi kreatif dan ekonomi di kalangan anak muda Indonesia.