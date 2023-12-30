Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Visi dan Misi Ganjar-Mahfud Disebut Berpihak kepada Kaum Muda, Ini Buktinya

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |13:48 WIB
Visi dan Misi Ganjar-Mahfud Disebut Berpihak kepada Kaum Muda, Ini Buktinya
A
A
A

JAKARTA - Dalam sebuah Visi Dan Misi Calon Presiden & Calon Wakil Presiden Ganjar Pranowo & Mahfud MD 2024-2029 terdapat sebuah "Program Ekonomi Kreatif Makin Melaju".

Dalam penjelasannya, program ini bertujuan untuk Menjadikan pelaku ekonomi kreatif jago kandang dan jago tandang melalui pendampingan profesional, bahan baku, teknologi, permodalan, hak cipta, pasar, koneksi industri, dan ruang publik, serta memperbanyak infrastruktur creative hub di setiap daerah.

Achyar Al Rasyid selaku Wakil Deputi II Generasi Y dan Z Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo - Mahfud MD (Tim Pemenangan Muda Pranowo-Mahfud MD) ketika dimintai keterangan terkait program ini mengungkapkan program ini merupakan sebuah komitmen dari Ganjar- Mahfud terhadap keberpihakan mereka kepada anak muda Indonesia

“Hari ini anak-anak muda Indonesia menurut Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, terdapat 65,82 juta pemuda di Indonesia pada 2022. Jumlah itu setara dengan 24% dari total populasi di Indonesia. Sehingga anak-anak muda Indonesia ini harus diberikan sebuah ruang untuk pengembangan diri agar potensi demografi ini tidak menjadi sebuah “Bom Waktu” untuk Indonesia sendiri. Sehingga anak-anak muda Indonesia membutuhkan saluran dan ruang untuk bisa mengeksplorasi potensi untuk pengembangan diri", ungkap Achyar

Achyar yang juga pernah menjadi Presiden Mahasiswa Universitas Telkom Bandung ini juga mengatakan atas dasar kebutuhan itu Ganjar-Mahfud membuat sebuah "Program Ekonomi Kreatif Makin Melaju", dimana program ini nantinya akan membentuk sebuah platform yang terintergrasi untuk memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan anak muda Indonesia, seperti tempat belajar, ruang berkreasi, pengurusan perijinan, sarana olahraga, sanggar seni-budaya, dan ini akan dibangun setiap daerah di Indonesia.

Achyar Al Rasyid mengatakan bahwa Ganjar Pranowo telah berhasil membuat Creative Hub ini di Jawa Tengah, yaitu di Banyumas, Solo, dan Semarang, dengan nama Hetero Space. Setiap harinya Creative Hub ini selalu dipenuhi oleh anak-anak muda yang gandrung akan kegiatan yang positif yang sarat akan nuansa kreativitas, sehingga atas pembuktian itu, Ganjar Pranowo memiliki bukti nyata untuk bisa memperluasnya ketika menjadi Presiden nanti.

Achyar yang juga Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon ini menambahkan dengan dibangunnya sebuah Creative Hub ini disetiap daerah ini menjadi sebuah kesempatan bagi semua anak-anak Indonesia untuk didengar dan diberdayakan seperti yang dilakukan oleh negera tetangga Singapura.

“Di singapura ada yang namanya National Youth Council Singapore yang mana melalui Badan ini Pemerintah Singapura membuka Youth Spaces (Creative Hub) di seluruh Daerah yang menyediakan fasilitas dan sumber daya untuk anak muda mengembangkan bakat kreatif mereka, seperti seni pertunjukan, seni visual, dan music”, terang Achyar yang merupakan Koordinator Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia 2022-2023.

Dalam beberapa kali kesempatan, Ganjar Pranowo memang menyatakan komitmennya untuk mendorong perkembangan potensi kreatif dan ekonomi di kalangan anak muda Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/65/3167691//syahroni-h8wV_large.jpg
Adu Riwayat Pendidikan Ahmad Sahroni dengan Rusdi Masse, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159630//ganjar-RPtq_large.jpg
Amnesti untuk Hasto, Ganjar: Menjadi Momentum Penegakan Hukum Tanpa Intervensi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157998//ganjar-8yVz_large.jpg
Ganjar Pranowo–Adian Napitupulu Kompak Berpakaian Hitam di Sidang Vonis Hasto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145493//ketua_dpp_pdi_perjuangan_ganjar_pranowo-Jl3L_large.jpg
Ganjar Sebut Peluang Pertemuan Lanjutan Megawati dan Prabowo Masih Terbuka
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement