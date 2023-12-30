Ganjar Pertanyakan Tindakan KPU soal Surat Suara Pilpres di Taipei

BOYOLALI - Calon Presiden (Capres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo, mempertanyakan tindakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengirimkan surat suara Pilpres 2024 ke Taipei, Taiwan. Pasalnya, pengiriman itu tidak sesuai jadwal yang ditentukan.

Menurut Ganjar, hal itu harus segera diklarifikasi agar tidak menimbulkan kecurigaan bahkan keraguan masyarakat terhadap kredibilitas KPU sebagai penyelenggara pemilu.

"Komisi II DPR harus segera memanggil KPU dan mengklarifikasi masalah itu," kata Ganjar dalam kunjungan ke Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu (30/12/2023).

Lebih lanjut, Ganjar mengungkapkan klarifikasi perlu dilakukan agar diketahui pasti penyebab terjadinya pengiriman surat suara Pilpres yang tidak sesuai jadwal. Hal itu kemudian disebut sebagai surat suara rusak.

Ganjar bahkan meragukan ada kelalaian KPU, sehingga terjadi pengiriman surat suara yang persiapannya memang sudah terjadwal.

"Kalau lalai rasanya agak lucu gitu ya karena pasti persiapannya sudah terjadwal. Masa lalai? Itu kurang cermat itu," sambungnya kemudian.

Seperti diketahui, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyatakan ada pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan KPU terkait pengiriman surat suara ke pemilih di Taipei yang tidak sesuai jadwal.

Adapun pengiriman surat suara oleh PPLN Taipei kepada pemilih di Taipei untuk pemungutan suara dengan metode pos pada 18 Desember 2023 dan 25 Desember 2023 diduga melanggar prosedur, khususnya jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) PKPU 25/2023.