Kendalikan Harga Pangan, Ganjar: Harus Punya Data dan Teknologi yang Lebih Baik

BOYOLALI - Calon Presiden (Capres) 2024 nomor urut 3, Ganjar Pranowo menilai, kenaikan harga pangan yang sudah cukup lama terjadi seharusnya bisa diperhatikan apa yang menjadi penyebabnya dan diambil langkah antisipasinya.

Menurutnya, jika hal itu terkait dengan siklus produksi, maka dibutuhkan transformasi teknologi produksi pangan agar suplai atau pasokan terjaga, sekaligus mengantisipasi perubahan iklim.

"Kalau suplainya kurang, maka kondisinya menjadi seperti ini. Ketika produksinya mau kita jaga betul, rasanya kita sudah harus menyiapkan teknologi yang lebih baik," ucap Ganjar saat berkunjung ke Pasar Kebon Agung Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu (30/12/2023).

Selain itu, manajemen produksi dan distribusi pangan juga harus ditransformasi. Menurutnya, daerah yang menjadi sentra produksi pangan untuk kebutuhan pokok harus terdata dan dianalisa kebutuhannya agar produksi pangan terjaga.

"Kita harus punya data daerah mana yang menjadi sentra pangan apa, kebutuhannya apa untuk menjaga kesinambungan produksi. Tadi waktu dialog ada yang mengatakan masalahnya di pupuk, maka kita sediakan. Untuk distribusi dari daerah sentra ke daerah lain yang membutuhkan, juga perlu manajemen yang baik," tutunya.

Capres 2024 berambut putih itu mengatakan, jika manajemen produksi dan distribusi pangan tidak diperbaiki, maka kemungkinan pasokan bahan pangan langka atau suplainya rendah akan terjadi lagi.

"Inilah fakta yang ada di masyarakat yang setiap hari saya temui, makanya sangat penting untuk kelak sistem ini kita perbarui," tandasnya.

(Khafid Mardiyansyah)