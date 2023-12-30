PPLN Taipei Distribusikan Surat Suara Lebih Awal, Ini Kata Jokowi

Presiden Jokowi tanggapi soal PPLN Taipei distribusikan surat suara lebih awal. (MPI/Binti Mufarida)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) ikut merespons terkait Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Taipei, Taiwan, yang mendistribusikan surat suara kepada pemilih lebih awal dari jadwal.

Meski begitu, Jokowi justru meminta menanyakan lebih detail hal ini ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Nanti ditanyakan ke Pak Ketua KPU,” kata Jokowi usai menghadiri Rapat Konsolidasi Nasional 2023 dalam rangka Kesiapan Pemilu 2024 di Istora Senayan, Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Sabtu (30/12/2023).

Ia menyebut telah mendapatkan informasi dari KPU bahwa pendistribusian lebih awal surat suara ini dikarenakan kekhawatiran Kantor Pos tutup akibat libur tahun baru.

“Tapi tadi saya diceritakan bahwa memang ada kekhawatiran karena ini Tahun Baru, Kantor Pos tutup agak lama di sana. Sehingga dikirim mendahului. Tapi untuk teknisnya, nanti biar Pak Ketua KPU yang menyampaikan,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengungkap alasan PPLN Taipei, Taiwan mendistribusikan surat suara kepada pemilih lebih awal dari jadwal. Menurutnya, sebagian besar para pemilih di Taipei merupakan pekerja migran Indonesia (PMI) yang memiliki kondisi pekerjaan berbeda-beda.

Hasyim membenarkan adanya surat suara telah terkirim ke para pemilih di Taipei, Taiwan sebelum jadwal distribusi berlangsung yakni pada 2-11 Januari 2024. Setidaknya ada 31.276 dari jumlah 175.145 surat suara yang terkirim ke pemilih yang mencoblos dengan menggunakan metode pos.