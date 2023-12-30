Hary Tanoe: Partai Perindo Aktif Melayani Masyarakat

JAKARTA – Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo (HT) menegaskan kegiatan bazar murah dan pemeriksaan kesehatan gratis merupakan kepedulian partai yang mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Pilpres 2024.

Hal itu disampaikan HT saat menghadiri acara bazar minyak goreng dan beras murah di Lapangan Futsal Blok S, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat (29/12/2023).

“Bersama istri Ketum Kartini Perindo --yang juga Caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta II-- Liliana Tanoesoedibjo, dan Caleg-Caleg Partai Perindo lainnya melayani warga di bazar murah dan cek kesehatan gratis di Rawa Barat, Jakarta Selatan,” papar HT pada laman Instagram miliknya, Sabtu (30/12/2023).

Bazar murah dan pemeriksaan kesehatan gratis, HT menuturkan, merupakan bagian bagaimana Partai Perindo aktif melayani masyarakat. “Adanya Partai Perindo adalah berjuang untuk masyarakat yang belum mapan, mempercepat mereka naik kelas, sehingga di situlah titik balik Indonesia bisa menjadi negara maju,”ujarnya.

HT berharap kader Partai Perindo akan menjadi perwakilan rakyat sebagai dewan. “Harapan saya, kader-kader dari Partai Perindo duduk di dewan. Saya akan pastikan bahwa mereka bekerja memperjuangkan kesejahteraan rakyat yang membutuhkan, dengan membuat peraturan-peraturan yang kondusif, yang dibutuhkan agar mereka cepat naik kelas,”pungkasnya.

(Khafid Mardiyansyah)