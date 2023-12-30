Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Saat Ditanya Program Rumah Murah oleh Warga, Ganjar: Saya Ndak Pake Dp 0 Persen

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |15:16 WIB
Saat Ditanya Program Rumah Murah oleh Warga, Ganjar: Saya <i>Ndak Pake</i> Dp 0 Persen
BOYOLALI - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menjawab pertanyaan seorang warga terkait program pembangunan rumah KPR. Dalam jawabannya, Ganjar menyebutkan jika program rumah yang digagas pasangan Ganjar Mahfud tidak memiliki DP 0 persen.

Hal itu disampaikan Ganjar Pranowo saat agenda launching program KTP Sakti di Lapangan Bangsalan, Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu (30/12/2023). Awalnya warga bernama Joana, menanyakan kepada Ganjar terkait pembangunan 10 juta rumah.

“Terkair pembangunan 10 juta perumahan. Pembangunan itu khususnya di Boyolali sudah banyak sekali pembangunan KPR, tapi memang prosesnya rumit dan melilit. Bagaimana trobosan Bapak untuk program ini, apakah itu akan membuat DP semakin ringan atau bagaimana?,” tanya Joana kepada Ganjar.

Merespons pertanyaan Joana itu, Ganjar kemudian menyebutkan jika rumah tersebut tidak memiliki biaya DP 0 persen.

“Ya saya jelas ndak pake DP 0 persen, ndak pake saya,” ujar Ganjar yang disambut tepuk tangan dan tawa relawan yang hadir.

