HOME NEWS NASIONAL

Optimis Jalani Debat Ketiga, Ini Isu yang Akan Dibawa Ganjar Pranowo

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |15:33 WIB
Optimis Jalani Debat Ketiga, Ini Isu yang Akan Dibawa Ganjar Pranowo
A
A
A

BOYOLALI - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengaku siap untuk menghadapi debat ketiga yang digelar pada tanggal (7/1/2024). Ia optimis pada debat tersebut mengusung tema Pertahanan, Keamanan, Hubungan Internasional dan Geopolitik.

“Insya Allah siap. Saya sangat optimis,” kata Ganjar di sela-sela kampanyenya di Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu (30/12/2023).

Ganjar juga tidak setuju apabila debat ketiga disebut menguntungkan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) RI. Menurut Ganjar, saat ini tidak bisa membahas pertahanan namun masih membeli pesawat bekas.

“Kalau soal menguasai debat keputusannya sesuai tidak? Kan kita tidak bisa lagi berbicara pertahanan kita, tapi belinya pesawat bekas, nggak ada,” ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
