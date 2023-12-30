Program Internet Gratis Ganjar Pranowo Raih Apresiasi Positif dari Kalangan Anak Muda

JAKARTA - Program internet gratis yang dicanangkan Capres 2024 nomor urut 3 Ganjar Pranowo sukses meraih apresiasi positif dari kalangan anak muda.

Hal itu terbukti saat Ganjar Pranowo berkunjung ke acara di Analekta Coffee, Karanggeneng, Boyolali, Sabtu (30/12/2023).

Di momen tersebut, Ganjar sukses menjadi pusat perhatian ratusan anak muda yang mengikuti acara tersebut.

Bahkan, saat tiba di lokasi, Ganjar yang mengenakan kemeja hitam bertuliskan "Sat-Set" itu disambut milenial dan generasi z yang berdiri di sisi jalan menuju tempat acara.

Mereka tampak semringah dan mengarahkan kamera ponsel ke Ganjar. Riuh tepuk tangan menandai kehadiran Ganjar di lokasi acara. Disusul MC mengucapkan selamat datang dan membuka acara dialog.

Mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu memang dekat dan dinilai sebagai sosok yang mengerti terhadap kebutuhan kalangan muda saat ini. Misalnya dengan program internet gratis tersebut.

Desi, salah seorang mahasiswa Universitas Terbuka (UT) mengaku bahwa program internet gratis dari Ganjar menjawab kebutuhan anak-anak saat ini, terutama kalangan pelajar dan mahasiswa.

"Itu sangat bagus. Karena kalau saya kuliah kan online jadi sangat butuh dengan internet gratis itu," katanya.