HOME NEWS NASIONAL

Contraflow di Tol Cikampek KM 47 - KM 65 Arah Cikampek Ditutup Atas Diskresi Kepolisian

Giffar Rivana , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |15:52 WIB
Contraflow di Tol Cikampek KM 47 - KM 65 Arah Cikampek Ditutup Atas Diskresi Kepolisian
Contraflow arah tol cikampek (foto: dok ist)
A
A
A

CIKAMPEK - PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) lakukan penutupan contraflow KM 47 sampai dengan KM 65 arah Cikampek Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek pukul 13.00 WIB atas diskresi pihak Kepolisian.

Sebelumnya sempat dilakukan pengurangan dua lajur menjadi satu lajur contraflow dari KM 47 sampai dengan KM 65 arah Cikampek Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek pada pukul 10.42 WIB.

"Terpantau kondisi lalu lintas di Jalan Tol Jakarta-Cikampek ramai lancar di kedua arah,"kata VP. Corporate Secretary and LegalbPT Jasamarga Transjawa Tol Ria Marlinda Paallo, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (30/12/2023).

PT JTT mengimbau kepada seluruh pengguna jalan agar mengantisipasi perjalanan, memastikan kendaraan dalam keadaan prima, saldo uang elektronik cukup, mengisi bahan bakar sebelum memulai perjalanan serta membawa bekal untuk menghindari kepadatan di rest area.

"Selalu berhati-hati dalam berkendara, patuhi rambu-rambu dan ikuti arahan petugas di lapangan," kata Ria.

Pengguna jalan tol juga dapat memperbarui informasi perjalanan dengan mengunduh aplikasi Travoy 4.1 serta hubungi One Call Center 24 jam Jasa Marga di nomor 14080 untuk mendapatkan informasi lalu lintas terkini.

(Awaludin)

      
