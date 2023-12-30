Polri Gelar Upacara Kenaikan Pangkat, 22 Pati dan 211 Kombes Naik Jabatan

JAKARTA - Suasana baru terasa di akhir tahun 2023, saat Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengadakan upacara kenaikan pangkat atau Korps Raport pada Sabtu (30/12/2023). Sebanyak 22 perwira tinggi (Pati) dan 211 perwira menengah (Pamen) berpangkat Kombes turut hadir dalam upacara kenaikan pangkat tersebut.

Upacara yang dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal pol Listyo Sigit Prabowo, upacara Korps Raport digelar dengan penuh khidmat di Rupatama Mabes Polri. Jenderal Listyo menaikkan kelima Pati dari tingkatan Brigjen naik menjadi Irjen, 17 Pamen Kombes mendapatkan promosi menjadi Brigjen, dan 211 AKBP naik pangkat menjadi Kombes di bawah arahan Kapolri.

"Siang tadi, Bapak Kapolri memimpin upacara kenaikan pangkat atau Korps Raport bagi 22 Pati, dengan lima Brigjen naik menjadi Irjen, 17 Kombes meraih pangkat Brigjen, serta 211 Kombes lainnya," ungkap Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, Brigjen pol Ahmad Ramadhan melalui keterangan tertulis pada Sabtu (30/12/2023).

Jenderal bintang satu itu menjelaskan bahwa kenaikan pangkat para Pati dan Pamen didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor:123/Polri/THN 2023 tanggal 29 Desember 2023 mengenai Kenaikan Pangkat Golongan Pati. Selain itu, Ramadhan mengatakan kenaikan pangkat ini juga didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 120 dan 121/Polri/2023 turut mengatur kenaikan pangkat ke golongan Kombes.

Ramadhan, yang saat ini menjabat menjadi Wakapolda Lampung, menambahkan bahwa detail kenaikan pangkat para perwira tersebut dapat ditemukan dalam surat telegram dengan nomor: ST/2864/XXI/KEP/2023, ST/2865/XII/KEP/2023, dan ST/2866/XII/KEP/2023.

