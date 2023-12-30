Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polri Gelar Upacara Kenaikan Pangkat, 22 Pati dan 211 Kombes Naik Jabatan

Muhammad Farhan , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |18:49 WIB
Polri Gelar Upacara Kenaikan Pangkat, 22 Pati dan 211 Kombes Naik Jabatan
A
A
A

JAKARTA - Suasana baru terasa di akhir tahun 2023, saat Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengadakan upacara kenaikan pangkat atau Korps Raport pada Sabtu (30/12/2023). Sebanyak 22 perwira tinggi (Pati) dan 211 perwira menengah (Pamen) berpangkat Kombes turut hadir dalam upacara kenaikan pangkat tersebut.

Upacara yang dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal pol Listyo Sigit Prabowo, upacara Korps Raport digelar dengan penuh khidmat di Rupatama Mabes Polri. Jenderal Listyo menaikkan kelima Pati dari tingkatan Brigjen naik menjadi Irjen, 17 Pamen Kombes mendapatkan promosi menjadi Brigjen, dan 211 AKBP naik pangkat menjadi Kombes di bawah arahan Kapolri.

"Siang tadi, Bapak Kapolri memimpin upacara kenaikan pangkat atau Korps Raport bagi 22 Pati, dengan lima Brigjen naik menjadi Irjen, 17 Kombes meraih pangkat Brigjen, serta 211 Kombes lainnya," ungkap Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, Brigjen pol Ahmad Ramadhan melalui keterangan tertulis pada Sabtu (30/12/2023).

Jenderal bintang satu itu menjelaskan bahwa kenaikan pangkat para Pati dan Pamen didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor:123/Polri/THN 2023 tanggal 29 Desember 2023 mengenai Kenaikan Pangkat Golongan Pati. Selain itu, Ramadhan mengatakan kenaikan pangkat ini juga didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 120 dan 121/Polri/2023 turut mengatur kenaikan pangkat ke golongan Kombes.

Ramadhan, yang saat ini menjabat menjadi Wakapolda Lampung, menambahkan bahwa detail kenaikan pangkat para perwira tersebut dapat ditemukan dalam surat telegram dengan nomor: ST/2864/XXI/KEP/2023, ST/2865/XII/KEP/2023, dan ST/2866/XII/KEP/2023.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Kenaikan Pangkat polri
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/338/3175967//polri-N51l_large.jpg
Apel Siaga di Tanjung Priok, Kapolres: Satu Digigit, yang Lain Harus Merasakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175953//prabowo_subianto-x8UI_large.jpg
Prabowo Beri Arahan ke BNPT dan Polri Pasca Teror Bom di Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/340/3175912//viral-EsSK_large.jpg
Duh! Ajudan Bupati Purwakarta Viral Tepergok Selingkuh, Polda Jabar: Sudah Diamankan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175426//polri-oNBZ_large.jpg
Kapolri: Jaga Stabilitas Harga dan Ketersediaan Pangan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175423//kapolri-5dxE_large.jpg
Kapolri Kawal Instruksi Presiden Prabowo soal Swasembada Pangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175050//narkoba-LFsB_large.jpg
Detik-Detik Penangkapan Sindikat Penyelundup Sabu Berkedok Truk Jeruk di Tol Japek
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement