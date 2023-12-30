Pesan Panglima TNI ke Prajurit: Berbuat Baiklah kepada Semua Orang

JAKARTA - Berbuat baiklah, karena sesungguhnya perbuatan baik itu adalah untuk dirimu sendiri. Apabila berbuat jahat, maka perbuatan jahat itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Demikian disampaikan Panglima TNI dihadapan personel Mabes TNI saat memberikan Jam Pimpinan, bertempat di Plaza Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (29/12/2023).

Panglima TNI mengajak seluruh personel TNI dimanapun berada dan bertugas untuk selalu berbuat baik dan memiliki nilai manfaat bagi masyarakat sekitar. "Berbuat baiklah kepada semua orang," ucapnya.

Panglima TNI menekankan kepada seluruh personel TNI untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Sang Pencipta alam, serta senantiasa beribadah kepada-Nya. "Kejarlah akherat maka dunia akan didapat," ujarnya.

Panglima TNI juga menghimbau kepada seluruh personel untuk menjaga kesehatan dengan banyak berolahraga. "Manfaatkan waktu luang untuk berolahraga, yang jelas saudara sekalian bisa berolahraga, karena di sini sudah disiapkan fasilitasnya dan kuncinya kita semua harus sehat,” tegasnya.

Tidak lupa Panglima TNI juga mengucapkan selamat merayakan hari Natal 2023 kepada personel Mabes TNI yang beragama Nasrani.

"Saya secara pribadi dan satuan mengucapkan selamat Natal kepada yang beragama Nasrani, semoga kita tetap selalu diberikan kesehatan, keselamatan dan kesuksesan dalam melaksanakan tugas", sambungnya.