HOME NEWS NASIONAL

Liburan Tahun Baru, Ini Imbauan Kakorlantas kepada Masyarakat

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |19:02 WIB
Liburan Tahun Baru, Ini Imbauan Kakorlantas kepada Masyarakat
Kakorlantas Polri, Irjen Pol Aan Suhanan (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Aan Suhanan mengimbau kepada masyarakat untuk menghindari puncak arus balik, saat kembali ke wilayah Jabotabek dari libur tahun baru 2024.

Hal tersebut disampaikannya saat memantau pergerakan arus lalu lintas libur tahun baru 2024 di Command Center PJR Korlantas Polri KM 29 bersama Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Pol Eddy Djunaedi.

Kakorlantas memprediksi, puncak arus balik libur nataru tahun 2024 akan terjadi pada dua hari yakni tanggal 1 dan 2 Januari 2024.

"Kepada para pemudik diimbau untuk mempertimbangkan waktu-waktu Puncak arus balik itu tanggal 1 Januari 2024 dan tanggal 2 Januari 2024," ujar Irjen Aan dalam keterangannya, Sabtu (30/12/2023).

Aan pun meminta warga yang saat ini sedang mudik untuk menghindari tanggal tersebut saat kembali ke kota tempat mereka bekerja. Hal tersebut dianjurkan kepada masyarakat untuk kenyamanan bersama saat berada di jalan sehingga terhindar dari kepadatan lalu lintas.

