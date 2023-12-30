Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tanggapi Hasil Survei, Ganjar: Semua Masih Bisa Terjadi

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |19:03 WIB
Tanggapi Hasil Survei, Ganjar: Semua Masih Bisa Terjadi
A
A
A

BOYOLALI - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo merespons terkait elektabilitas pasangan Ganjar Mahfud disalip oleh pasangan capres dan cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

Menurut Ganjar, bahwa pihaknya memilik tim survei sendiri untuk memantau elektabilitas. Lagi pula, Ganjar menuturkan bahwa dirinya bersama Mahfud tidak seburuk itu meski elektabilitas mengalami penurunan.

“Kami punya tim survei sendiri dan kami tidak seburuk itu,” kata Ganjar kepada wartawan di Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu (30/12/2023).

Lebih jauh, Ganjar menilai dalam hal apapun bisa terjadi. Ia menyebutkan pihaknya memiliki survei internal dan fokus mendengarkan masyarakat.

“Semua bisa terjadi, semua survei kita dengarkan. Kita punya alat kontrol sendiri dan kita mendengarkan masyarakat,” jelasnya.

Sebelumnya, LSI Denny JA mengeluarkan hasil survei elektabilitas akhir tahun 2023 terkait capres dan cawapres 2024. Hasil survei menunjukkan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka 43,3%.

Survei ini dilakukan pada 17-23 Desember 2023 terhadap 1.200 responden yang telah berusia 17 tahun atau sudah menikah yang memiliki hak pilih. Metode sampling survei adalah multi-stage random sampling.

Halaman:
1 2
      
