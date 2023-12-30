Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

TPN Ganjar-Mahfud Gelar Konsolidasi Nasional 45 Hari Jelang Pemilu, Ini Alasannya

Giffar Rivana , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |19:09 WIB
TPN Ganjar-Mahfud Gelar Konsolidasi Nasional 45 Hari Jelang Pemilu, Ini Alasannya
A
A
A

JAKARTA - Sekertaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto mengungkapkan alasan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud mengadakan acara Konsolidasi Nasional 45 hari menuju kemenangan yang diadakan di Djakarta Theater, Sabtu (30/12/2023).

Menurutnya, angka 45 itu adalah angka yang penting dan keramat seperti tahun kemerdekaan Indonesia yang jatuh pada 17 Agustus 1945.

"Jadi angka 45 itu kan penting, keramat, spiritnya 17 agustus 45, dan melihat dari dukungan rakyat yg makin besar terhadap Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD," kata Hasto kepada wartawan.

Hasto mengatakan diadakannya konsolidasi akhir tahun ini, menyongsong dan menyambut tahun baru agar nantinya semangat untuk blusukan datang ke masyarakat dengan 'sat-set'

"45 hari ke depan adalah turun gerakan ke bawah ke akar rumput dan dengan reapons yg diberikan dengan membagi 3 telur pindang untuk rakyat tadi rakyat semakin optimis apalagi dengan KTP Sakti," ujar Hasto.

"Maka KTP Sakti adalah program yg merupakan puncak inovasi pelayanan publik untuk keberpihakan di dalam mempercepat pengentasan kemiskinan," tambahnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175420//pdip-hy4S_large.jpg
Hasto: Partai yang Besar Tidak Cukup Hanya Memiliki Ide dan Massa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/65/3167691//syahroni-h8wV_large.jpg
Adu Riwayat Pendidikan Ahmad Sahroni dengan Rusdi Masse, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/337/3165169//survei-uOHZ_large.jpg
Survei Polling Institute: 45,2% Publik Setuju Abolisi-Amnesti Diberikan ke Tom Lembong dan Hasto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/337/3163132//pdip-cyQ8_large.jpg
Hasto Kembali Ditunjuk Jadi Sekjen PDIP, Dapat Tugas Khusus?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement