Ke Demak, Atikoh Ganjar Ngaji & Ziarah Makam Kiai Abdurrahman Mranggen

DEMAK - Siti Atikoh Supriyanti disambut selawat Thola'al Badr ketika tiba di halaman Pondok Pesantren Al-Maghfur, Mranggen, Demak, Jawa Tengah, Sabtu (30/12/2023). Ratusan emak-emak jama'ah Majelis Zikir pun menyambutnya dengan antusias.

Usai menyapa satu persatu jama'ah pengajian, istri calon Presiden RI 2024 Ganjar Pranowo -- yang diusung oleh Partai Perindo, itu pun disambut pelukan hangat dan erat dari pengasuh Ponpes Al-Maghfur Hj. Umi Azizah. Berikutnya Atikoh menyapa jama'ah yang rerata emak-emak dengan pantun.

"Ngapunten suara saya kurang jelas nggih. Di saat senja memandang bianglala, di pinggir pantai sambil makan seafood. Memilih yang baik akan diganjar pahala, dan tercatat di lauhul mahfudz," kata Atikoh ke hadapan ibu-ibu di acara pengajian.

Lulusan Universitas Gadjah Mada itu pun menyampaikan salam dari sang suami Ganjar dan sang anak Muhammad Zinedine Alam Ganjar kepada para jama'ah yang hadir. Ketika itu, ada jama'ah yang bertanya ketidakhadiran Ganjar.

"Iya saya datang ke sini sendirian. Karena Mas Ganjar sekarang ini setahu saya ada di Wonogiri kemudian Alam di Banyuwangi," ucapnya.

Dia mengatakan keberadaannya yang berbeda dengan Ganjar dan Alam semata demi menyerap aspirasi rakyat kecil.

"Jadi, kita memang dipisah-pisah, untuk silaturahmi dengan masyarakat, sehingga makin banyak aspirasi yang bisa kami list bersama. Kita daftar aspirasinya apa saja yang ada di masyarakat," katanya.

Pengajian kemudian dilanjutkan setelah Atikoh selesai berbicara. Atikoh sebelumnya mengajak jamaah untuk melantunkan selawat yakni Selawat Thibbil Qulub, dan Allahul Kahfi.

Atikoh tampak fasih mengikuti para ibu-ibu yang melantunkan selawat dengan sesekali menggoyangkan badan ke kiri dan kanan dalam posisi duduk.