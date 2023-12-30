Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ke Demak, Atikoh Ganjar Ngaji & Ziarah Makam Kiai Abdurrahman Mranggen

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |19:14 WIB
Ke Demak, Atikoh Ganjar Ngaji & Ziarah Makam Kiai Abdurrahman Mranggen
A
A
A

DEMAK - Siti Atikoh Supriyanti disambut selawat Thola'al Badr ketika tiba di halaman Pondok Pesantren Al-Maghfur, Mranggen, Demak, Jawa Tengah, Sabtu (30/12/2023). Ratusan emak-emak jama'ah Majelis Zikir pun menyambutnya dengan antusias.

Usai menyapa satu persatu jama'ah pengajian, istri calon Presiden RI 2024 Ganjar Pranowo -- yang diusung oleh Partai Perindo, itu pun disambut pelukan hangat dan erat dari pengasuh Ponpes Al-Maghfur Hj. Umi Azizah. Berikutnya Atikoh menyapa jama'ah yang rerata emak-emak dengan pantun.

"Ngapunten suara saya kurang jelas nggih. Di saat senja memandang bianglala, di pinggir pantai sambil makan seafood. Memilih yang baik akan diganjar pahala, dan tercatat di lauhul mahfudz," kata Atikoh ke hadapan ibu-ibu di acara pengajian.

Lulusan Universitas Gadjah Mada itu pun menyampaikan salam dari sang suami Ganjar dan sang anak Muhammad Zinedine Alam Ganjar kepada para jama'ah yang hadir. Ketika itu, ada jama'ah yang bertanya ketidakhadiran Ganjar.

"Iya saya datang ke sini sendirian. Karena Mas Ganjar sekarang ini setahu saya ada di Wonogiri kemudian Alam di Banyuwangi," ucapnya.

Dia mengatakan keberadaannya yang berbeda dengan Ganjar dan Alam semata demi menyerap aspirasi rakyat kecil.

"Jadi, kita memang dipisah-pisah, untuk silaturahmi dengan masyarakat, sehingga makin banyak aspirasi yang bisa kami list bersama. Kita daftar aspirasinya apa saja yang ada di masyarakat," katanya.

Pengajian kemudian dilanjutkan setelah Atikoh selesai berbicara. Atikoh sebelumnya mengajak jamaah untuk melantunkan selawat yakni Selawat Thibbil Qulub, dan Allahul Kahfi.

Atikoh tampak fasih mengikuti para ibu-ibu yang melantunkan selawat dengan sesekali menggoyangkan badan ke kiri dan kanan dalam posisi duduk.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/65/3167691//syahroni-h8wV_large.jpg
Adu Riwayat Pendidikan Ahmad Sahroni dengan Rusdi Masse, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159630//ganjar-RPtq_large.jpg
Amnesti untuk Hasto, Ganjar: Menjadi Momentum Penegakan Hukum Tanpa Intervensi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157998//ganjar-8yVz_large.jpg
Ganjar Pranowo–Adian Napitupulu Kompak Berpakaian Hitam di Sidang Vonis Hasto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145493//ketua_dpp_pdi_perjuangan_ganjar_pranowo-Jl3L_large.jpg
Ganjar Sebut Peluang Pertemuan Lanjutan Megawati dan Prabowo Masih Terbuka
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement