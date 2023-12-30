Hasto dan Awiek Hadiri Konsolidasi Nasional 45 Hari Menuju Kemenangan Ganjar-Mahfud di Djakarta Theater

JAKARTA - Sekjen PDI Perjuangan sekaligus Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto dan Jubir TPN Ganjar-Mahfud, Achmad Baidowi alias Awiek menghadiri Konsolidasi Nasional 45 hari Menuju Kemenangan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 di Ballroom Djakarta Theater, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu (30/12/2023) malam.

Pantauan MNC Portal Indonesia dilokasi Hasto terlihat mengenakan jaket berwarna putih bertuliskan 'Sat Set' saat tiba di lobby Djakarta Theater. Terlihat ribuan simpatisan relawan Ganjar-Mahfud pun telah mendatangi Djakarta Theater lengkap dengan jaket nuansa putih 'Sat Set' dan kaos bertuliskan 'Tuan Ku Rakyat' dan atribut lainnya.

Selain itu, politisi PPP Awiek terlihat mengenakan jaket bernuansa hijau saat menghadiri konsolidasi nasional.

Hasto menyebut dirinya mewakili Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang tengah berada di Bali dalam rangka konsolidasi.

"Ibu mega menugaskan saya untuk mewakili beliau karena beliau juga sedang berada di Bali. Di Bali juga terus dilakukan konsolidasi," kata Hasto.

Rencananya konsolidasi nasional itu akan turut dihadiri pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

