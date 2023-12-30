Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Alami Kekerasan, Satu Relawan Ganjar-Mahfud Meninggal Dunia dan Empat Lainnya Luka Berat

Widya Michella , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |19:28 WIB
Alami Kekerasan, Satu Relawan Ganjar-Mahfud Meninggal Dunia dan Empat Lainnya Luka Berat
Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis (foto: MPI/Widya)
JAKARTA - Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis melaporkan sejumlah relawan mengalami tindak kekerasan oleh pendukung dari pasangan calon (Paslon) capres lain saat hadir dalam sebuah acara relawan. Adapun tindak kekerasan itu menyebabkan 1 orang meninggal dan 4 lainnya luka berat.

"Kami mendapatkan laporan-laporan dari klaten Jogja dan boyolali ini laporan dan tindak kekerasan yang sangat-sangat tidak bisa diterima. Satu meninggal dunia dan empat orang mengalami luka-luka berat," kata Todung kepada wartawan di Djakarta Teater, Jakarta Pusat, Sabtu (30/12/2023).

Dia mengatakan, bahwa satu orang meninggal dunia berasal dari Klaten, Jogjakarta dan meninggal di Rumah Sakit. "Yang meninggal dunia ini adalah relawan pendukung Ganjar Mahfud dan yang diduga mengalami kekerasan dan brutalitas oknum paslon yang lain," katanya.

Sedangkan 4 korban luka luka konon akibat penganiayaan yang dilakukan oleh oknum TNI yang dilakukan di pos TNI setempat. Jika benar terjadi, dia meminta kepada panglima TNI menindak tegas dan mempertanggungjawabkan tindakan tersebut.

"Kalau itu benar, kami ingin minta ke panglima TNI ambil tindakan tegas dan mempertanggungjawabkan secara hukum mereka yang melakukan tindakan kekerasan ini," kata dia.

