HOME NEWS NASIONAL

Disambut Ketua TPN Arsjad Rasjid, Mahfud MD Hadiri Konsolidasi Nasional 45 Hari Menuju Kemenangan di Djakarta Theater

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |19:31 WIB
Disambut Ketua TPN Arsjad Rasjid, Mahfud MD Hadiri Konsolidasi Nasional 45 Hari Menuju Kemenangan di Djakarta Theater
A
A
A

JAKARTA - Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD menghadiri Konsolidasi Nasional 45 hari Menuju Kemenangan Ganjar-Mahfud di Djakarta Theater, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu (30/12/2023).

Pantauan MNC Portal Indonesia dilokasi Mahfud tiba sekira pukul 18.45 WIB didamping sang istri Zaizatun Nihayati kompak mengenakan pakaian serba putih. Terlihat Mahfud MD mengenakan kemeja putih bertuliskan 'Tas-Tes'.

Terlihat Mahfud MD disambut Ketua TPN, Arsjad Rasjid dan perwakilan anggota TPN lainnya. Terlihat pula sejumlah relawan menyambut kedatangan Menkopolhukam RI itu.

"Semangat Kanda," pekik salah seorang relawan.

Sebelumnya, Sekjen PDI Perjuangan sekaligus Sekretaris TPN, Hasto Kristiyanto dan Jubir TPN Achmad Baidowi alias Awiek. Diketahui Ganjar-Mahfud dengan nomor urut 3 diusung PDI Perjuangan, Perindo, PPP, dan Hanura dalam kontestasi Pilpres 2024.

(Khafid Mardiyansyah)

      
