HT Hadiri Konsolidasi Nasional TPN Ganjar-Mahfud Bersama Istri, Kompak Pakai Dresscode Bertulislan Sat-set

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) menghadiri Konsolidasi Nasional TPN Ganjar-Mahfud yang mengusung tema 45 Hari Menuju Kemenangan di Ballroom, Djakarta Theater, Sabtu (30/12/2023).

HT hadir bersama sang istri Liliana Tanoesoedibjo. Keduadengan kompak mengenakan dresscode berwarna putih dengan tulisan 'Sat-set' sesuai dengan jargon pasangan calon (paslon) nomor urut 3 itu.

Setelah sampai, keduanya langsung memasuki Ballroom Djakarta Theater untuk mengikuti rangkaian acara dari Konsolidasi Nasional TPN Ganjar-Mahfud 45 Hari Menuju Kemenangan.

Sebelumnya, Sekertaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto mengungkapkan alasan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud mengadakan acara Konsolidasi Nasional 45 hari menuju kemenangan yang diadakan di Djakarta Theater, Sabtu (30/12/2023).

Menurutnya, angka 45 itu adalah angka yang penting dan keramat seperti tahun kemerdekaan Indonesia yang jatuh pada 17 Agustus 1945.