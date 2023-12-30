Kenakan Jaket Hitam Sat-Set, Ganjar Hadiri Konsolidasi Nasional 45 Hari Menuju Kemenangan

JAKARTA - Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo menghadiri Konsolidasi Nasional 45 Hari Menuju Kemenangan di Pilpres 2024 yang dihelat di Ballroom Djakarta Theater, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu (30/12/2023) malam.

Pantauan MNC Portal Indonesia dilokasi Ganjar Pranowo hadir mengenakan jaket berwarna hitam bertuliskan 'Sat-Set' lengkap dengan simbol tiga jari tiba sekira pukul 18.58 WIB. Ganjar disambut Ketua TPN, Arsjad Rasjid dan anggota TPN lainnya.

Ratusan simpatisan yang menunggu sejak sore hari pun menyambut kedatangan Ganjar Pranowo.

"Gaspolll," pekik ratusan simpatisan.

Ganjar pun tak segan menyapa dan menyalami simpatisan yang hadir. Bahkan simpatisan juga berusaha meminta foto bersama Eks Gubernur Jawa Tengah tersebut.