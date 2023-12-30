Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Yel-Yel Ganjar-Mahfud Menggema di Djakarta Theater

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |19:55 WIB
Yel-Yel Ganjar-Mahfud Menggema di Djakarta Theater
A
A
A

JAKARTA - Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menghadiri Konsolidasi Nasional 45 Hari Menuju Kemenangan di Pilpres 2024 di Ballroom Djakarta Theater, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu (30/12/2023) malam.

Pantauan MNC Portal Indonesia dilokasi Ganjar-Mahfud kompak mengenakan jaket putih bertuliskan 'Sat-Set' memasuki area Ballroom Djakarta Theater. Terlihat sejumlah ketua umum partai politik pengusung Ganjar-Mahfud diantaranya Ketum Perindo, Hary Tanoesoedibjo dan Plt. Ketum PPP, M Mardiono mendampingi.

Ganjar-Mahfud pun disambut ribuan simpatisan yang telah hadir sejak sore hari. Pasangan nomor urut 3 yang diusung PDIP, Perindo, PPP, dan Hanura itu pun menyalami dan menyapa simpatisan yang telah hadir.

Selain itu, yel-yel Ganjar-Mahfud pun menggema diiringi tepuk tangan.

"Ganjar-Mahfud (tepuk tangan), Ganjar-Mahfud (tepuk tangan)," ucap ribuan simpatisan yang hadir.

"Ganjar-Mahfud! Menang, Menang, Menang!" pekik ribuan simpatisan.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Pemilu 2024 Ganjar-Mahfud
