Abuya Muhtadi Pimpin Doa Konsolidasi Nasional TPN: Menang Ganjar-Mahfud

JAKARTA - Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Abuya Ahmad Muhtadi Dimyathi memimpin doa dalam acara Konsolidasi Nasional yang bertajuk 45 Hari Menuju Kemenangan.

Doa yang dipanjatkan Abuya Muhtadi dipanjatkan sebelum rangkaian Konsolidasi Nasional dilaksanakan. Setelah berdoa, Abuya mendorong para relawan yang jadir untuk meneriakkan Ganjar-Mahfud menang.

"Menang Ganjar-Mahfud, menang Ganjar-Mahfud, menang Ganjar-Mahfud," kata Abuya Muhtadi di Ballroom, Djakarta Theater, Sabtu (30/12/2023).

Sebagai informasi, acara Konsolidasi Nasional TPN Ganjar-Mahfud ini, dihadiri para ketua partai pengusung, dan juga para petinggi di TPN.

Sebelumnya, Sekertaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto mengungkapkan alasan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud mengadakan acara Konsolidasi Nasional 45 hari menuju kemenangan yang diadakan di Djakarta Theater, Sabtu (30/12/2023).