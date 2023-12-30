Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Viral Relawan Ganjar Diduga Dianiaya Oknum di Boyolali, Kapuspen TNI: Sedang Kita Periksa!

Muhammad Farhan , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |20:20 WIB
Viral Relawan Ganjar Diduga Dianiaya Oknum di Boyolali, Kapuspen TNI: Sedang Kita Periksa!
Penganiayaan Relawan Ganjar di Boyolali
JAKARTA - Viral di media sosial X (Twitter) aksi penganiayaan terhadap pengemudi sepeda motor yang dilakukan oleh sejumlah orang yang diduga oknum TNI, di Boyolali, Jawa Tengah.

Dalam tayangan video terlihat sejumlah orang tersebut awalnya berada di pinggir jalan. Tak lama kemudian mereka menghampiri pemotor yang tengah melintas.

Adapun narasi dalam video tersebut ditulis bahwa korban penganiayaan merupakan relawan pasangan calon presiden (capres) nomor 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Saat itu korban disebut baru pulang dari sebuah acara di Boyolali. Korban kemudian langsung dicegat oleh sejumlah orang yang disebut oknum TNI, tepatnya di traffic light Sonolayu, Boyolali, Jawa Tengah.

Dituliskan juga, saat itu korban langsung dibawa ke pos penjagaan. Penyebab penganiayaan tersebut diduga lantaran korban mengendarai sepeda motor dengan knalpot tidak standar yang bersuara keras.

Kepala Pusat Penerangan TNI (Kapuspen), Brigjen TNI Nugraha Gumilar menyampaikan oknum-oknum TNI yang terlibat saat ini tengah diperiksa di Detasemen Polisi Militer (Denpom) Surakarta. Sementara kronologi dan motif dugaan penganiayaan tersebut, masih dalam penyelidikan.

"Iya benar. Oknum tersebut saat ini dalam proses pemeriksaan Denpom Surakarta. Kronologi kejadian masih dalan penyelidikan," ujar Nugraha kepada MPI melalui pesan singkat, Sabtu (30/12/2023).

Sebelumnya, Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis melaporkan sejumlah relawan mengalami tindak kekerasan oleh pendukung dari pasangan calon (Paslon) capres lain saat hadir dalam sebuah acara relawan.

Halaman:
1 2
      
