45 Hari Jelang Pilpres 2024, Arsjad Rasjid: Masa Sangat Krusial Untuk Mantapkan Langkah Pemenangan Ganjar-Mahfud

JAKARTA - Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid mengatakan bahwa 45 Hari menjelang Pilpres 2024 merupakan massa krusial untuk memantapkan langkah pemenangan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Hal itu disampaikan dalam Konsolidasi Nasional 45 Hari Menuju Kemenangan di Ballroom Djakarta Theater, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu (30/12/2023) malam.

"Ini massa yang krusial, sangat krusial untuk kita semua karena itu kita perlu mantapkan langkah pemenangan Mas Ganjar dan Prof Mahfud sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Bisa kita menang, bisa? Bisa," kata Arsjad.

Arsjad pun menyebut tidak ada waktu untuk bersantai untuk memenangkan pasangan Ganjar-Mahfud meski dalam momen libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2023/2024.

"Mungkin Ibu Bapak bertanya, kenapa kita berkumpul sekarang ketika orang lain berlibur akhir tahun dengan santai. Jawabannya? Karena tidak ada waktu untuk kita bersantai setuju!" ucapnya.