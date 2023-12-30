Sandiaga Uno Sebut Ganjar-Mahfud Andalkan Main Cantik dan Fair Play untuk Menang di Pilpres 2024

PALEMBANG - Ketua Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Sandiaga Uno menegaskan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD memilih bermain cantik dan fair play dalam menghadapi Pilpres 2024.

Sandiaga Uno meyakini bermain fair play dan cantik seperti dalam pertandingan sepak bola akan menghadirkan kemenangan bagi pasangan nomor urut 3 yang diusung PDI Perjuangan, PPP, Partai Perindo dan Partai Hanura itu.

"Kita ini seperti main sepak bola, jadi ini kita masuk ke 45 menit berikutnya. Jangan lihat skor, kalau lihat skor terus nanti kebobolan, udah kita bermain dengan fair play dan kita bermain cantik untuk menghadirkan raihan yang optimal," kata Sandiaga Uno di Utopia Collaboration Space, Palembang, Sumatera Selatan pada Sabtu (30/12/2023).

Dia mengatakan, disisa 45 hari masa kampanye Pilpres 2024 ini pasangan Ganjar-Mahfud akan terus menyerap aspirasi dan menghadirkan solusi atas permasalahan yang dirasakan masyarakat.

Sebab Ketua Badan Pemenangan Pemilu PPP itu meyakini capaian optimal itu bisa diraih jika terus dekat dan memahami keinginan masyarakat.