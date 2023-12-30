Arsjad Rasjid Ungkap Dalam Sebulan Ganjar-Mahfud Blusukan di 178 Titik: Gerak Cepat Tak Ada Tandingannya!

JAKARTA - Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN), Arsjad Rasjid mengungkap dalam waktu sebulan masa kampanye pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD telah blusukan di 178 titik seluruh Indonesia. Ia pun menegaskan bahwa gerak cepat Ganjar-Mahfud jelas tidak ada tandingannya.

"Ibu bapak, hanya dalam waktu 1 bulan, Mas Ganjar sudah bergerak di 137 titik. Prof Mahfud bergerak di 41 titik, totalnya 178 titik dalam waktu sesingkat itu, sesingkat. Jauh di atas paslon lainnya, jelas dong. Gerak cepat ini jelas tidak ada tandingannya. Gak ada-gak ada," kata Arsjad dalam acara Konsolidasi Nasional 45 Hari Menuju Kemenangan di Ballroom Djakarta Theater, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu (30/12/2023) malam.

Arsjad pun mengaku bahwa perjuangan Ganjar-Mahfud menghadapi tantangan besar dengan berhadapan dengan kekuatan dan tekanan yang besar. Namun, Ia menegaskan bahwa yang akan menjadi taruhan yakni rakyat hingga bangsa dan negara.