HOME NEWS NASIONAL

Arsjad Rasjid Ungkap Survei Internal TPN: Ganjar Mahfud Raih 37% Suara

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |21:07 WIB
JAKARTA - Ketua TPN, Arsjad Rasjid mengungkap hasil survei internal pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dengan nomor urut 3 itu saat ini diposisi kedua dengan 37 persen. Hal itu merespons hasil survei Indikator dan CSIS yang menunjukkan angka 24 dan 19 persen.

"Yang terbaru katanya survei indikator dan csis menunjukkan angka 24 dan 19. Tapi disurvei internal kita angkanya berbeda kita di peringkat kedua dengan 37%," kata Arsjad dalam Konsolidasi Nasional 45 Hari Menuju Kemenangan di Ballroom Djakarta Theater, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu (30/12/2023).

Arsjad menambahkan bahwa survei internal yang dilakukan dengan triangulasi metode survei dengan focus group discussion (FGD) dan analisis media yang teruji. Ia pun tetap berpegang pada hasil perhitungan Pilpres 2024 mendatang yang lebih akurat.

"Ketahui survei internal kita dilakukan dengan triangulasi metode survei dengan fgd dan analisis media yang teruji. Ini tidak dilakukan ini tidak dilakukan oleh survei-survei lainnya," ucapnya.

"Hasil perhitungannya menjadi lebih akurat, ini yang kita pegang," imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
