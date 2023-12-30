Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

HT Ungkap 5 Alasan Ganjar-Mahfud Cocok Memimpin Indonesia

Giffar Rivana , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |21:25 WIB
HT Ungkap 5 Alasan Ganjar-Mahfud Cocok Memimpin Indonesia
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) menyampaikan sebuah hal yang dia kutip dari perkataan Kyai Said Aqil Siroj bahwa Ganjar-Mahfud sudah memenuhi 5 syarat sebagai pemimpin.

Hal tersebut disampaikan HT saat dirinya memberikan sambutan dalam Konsolidasi Nasional capres cawapres Ganjar-Mahfud yang bertajuk 45 Hari Menuju Kemenangan di Djakarta Theater, Sabtu (30/12/2023).

"Yang pertama karena memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi coba dibandingkan dengan paslon yang lain. Ilmu pengetahuan ada dua akademis pak Ganjar Master di UI, ya kalau Prof Mahfud tentunya kita sudah Profesor Doktor secara akademis sangat mumpuni," ujar HT.

"Kemudian secara pengalaman yang terbaik Ganjar dua periode sebagai anggota DPR RI dan dua periode juga sebagai Gubernur yang merupakan Provinsi ketiga terbesar di Indonesia, bukan penduduknya sedikit, jadi sudah terbiasa memimpin," tambahnya.

Di sisi lain HT mengatakan jika pengalaman Mahfud sudah tak diragukan lagi, Mahfud sendiri zaman Gus Dur sudah menteri, kemudian anggota DPR RI.

"Pernah ada bonusnya sebagai ketua Mahkamah Konstitusi, dan sekarang beliau sebagai Menko Polhukam, jadi secara ilmu pengetahuan baik secara akademis maupun pengalaman sudah tidak bisa diragukan lagi," ucap HT.

Kemudian yang kedua, Ganjar-Mahfud adalah sosok pemimpin yang adil. HT merasa hal tersebut tak perlu diragukan lagi khususnya, Mahfud MD yang memang dikenal sebagai pendekar hukum.

Halaman:
1 2
      
