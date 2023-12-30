Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

TPN Perkenalkan 4 Aplikasi untuk Ekosistem Digital Ganjar-Mahfud

Giffar Rivana , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |21:27 WIB
TPN Perkenalkan 4 Aplikasi untuk Ekosistem Digital Ganjar-Mahfud
TPN Ganjar-Mahfud (Foto: Giffar Rivana)
A
A
A

 

JAKARTA - Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid memperkenalkan empat aplikasi untuk ekosistem digital pasangan calon (paslon) calon presiden dan calon wakil presiden (Capres-Cawapres) nomor urut 3 itu.

Keempat aplikasi itu adalah Ganjar Twin AI, Aplikasi GPMMD3, OMG (Oke Mas Ganjar), dan yang terakhir adalah Ganjar Mahfud App.

Aplikasi Ganjar Twin AI adalah aplikasi yang berisi konten chat GPT, untuk membedah visi-misi dari dan program ungggulan dari Ganjar-Mahfud.

"Ganjar AI ini hasil karya relawan Ganjar Berkarya," kata Arsjad Rasjid dalam acara Konsolidasi Nasional Ganjar-Mahfud, yang bertajuk 45 Hari Menuju Kemenangan, di Djakarta Theater, Sabtu (30/12/2023).

Kedua, adalah aplikasi GPMMD3, yang di dalamnya terdapat berbagai macam info dan update terkini dari paslon nomor urut 3 itu.

"Di dalamnya terdapat update, partisipasi mengawal suara atau melaporkan kecurangan yang bisa ditindak lanjuti oleh tim hukum, aplikasi GPMMD3 ini buatan relawan moto GP alias mobilitas total Ganjar Pranowo yang merupakan teman-teman Mas Ganjar di FM UGM angkatan 87," ujar Arsjad.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
