Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wujudkan Kedaulatan Pangan, Ganjar-Mahfud Miliki Strategi Jitu Revitalisasi Bulog

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |21:49 WIB
Wujudkan Kedaulatan Pangan, Ganjar-Mahfud Miliki Strategi Jitu Revitalisasi Bulog
Ganjar Pranowo dan Mahfud MD (Foto: Dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD akan menjadikan revitalisasi Badan Urusan Logistik (Bulog) menjadi salah satu fokus utama mereka jika memenangkan Pilpres 2024.

Langkah tersebut sebagai bagian integral dari usaha untuk mencapai kedaulatan pangan nasional. Ganjar-Mahfud, menurut Sekretaris Eksekutif Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Heru Dewanto, berniat untuk mengembalikan peran Bulog ke posisinya semula sebagai pengendali harga pangan dan penampung komoditas dari petani.

Salah satu cara yang akan diambil adalah dengan memperkuat infrastruktur Bulog di berbagai daerah.

"Apa saja fungsi awal Perum Bulog? Bulog akan membeli hasil produksi langsung dari petani sehingga dapat menjaga kestabilan harga dari tingkat produsen ke petani dengan membenahi infrastukturnya," kata Heru kepada wartawan di Jakarta, dikutip, Sabtu (30/12/2023).

Bulog, lanjut Heru, tidak hanya akan fokus pada komoditas beras, namun akan mengelola berbagai jenis komoditas pangan lainnya, seperti jagung dan kedelai.

"Selain itu, juga ada beberapa komoditas lainnya yang telah ditetapkan," ujarnya.

Sebagai lembaga yang berada di bawah koordinasi Badan Pangan Nasional, kata Heru, Ganjar-Mahfud akan menjadi Bulog sebagai instrumen pengendali harga komoditas pangan. Untuk mewujudkannya, akan memprioritaskan perbaikan anggaran untuk Bulog dan melakukan reformasi manajemen pasokan pangan.

"Kami akan memperbaiki anggaran untuk Bulog, mereformasi stock management, menggenjot produksi beras dalam negeri dengan pengelolaan yang terintergrasi hulu hilir (closed loop)," kata Heru.

Bulog selama ini sering mendapat kritik karena dianggap tidak mampu menjaga stabilitas harga pangan, terutama beras. Operasi pasar yang dilakukan Bulog seringkali tidak efektif karena cadangan beras yang dimiliki Bulog di gudang mereka dinilai kurang memadai.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement