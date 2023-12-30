Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mahfud MD: Terus Tegakkan Hukum, Kalau Tidak Kita Tabrak!

Widya Michella , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |21:50 WIB
Mahfud MD: Terus Tegakkan Hukum, Kalau Tidak Kita Tabrak!
A
A
A

JAKARTA - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut tiga, Mahfud MD berjanji akan melakukan penegakan hukum. Hal ini merupakan salah satu pesan yang disampaikan elemen masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

Hal ini disampaikannya dalam Konsolidasi Nasional TPN Ganjar-Mahfud yang mengusung tema 45 Hari Menuju Kemenangan di Ballroom, Djakarta Theater, Sabtu (30/12/2023).

"Semuanya sama, semua menginginkan hukum ditegakkan, korupsi disikat. Kalau tidak mau, kita tabrak. Ganjar Mahfud terus sat set dan tas tes dalam melindungi rakyat dan membangun Indonesia,"kata Mahfud.

Selain itu, ada juga aspirasi yang diterima dari Anak-anak muda yang menginginkan penegakkan keadilan. Sehingga masyarakat akan merasakan dan menyambut baik seluruh program-program yang dicanangkan Capres-Cawapres yang diusung Partai Perindo ini.

"Mengejar para pencuri uang rakyat, ciptakan kepastian hukum untuk kesejahteraan rakyat. Itulah kondisi sesungguhnya di lapangan yang saya dan pak ganjar temui di lapangan,"ucapnya.

Halaman:
1 2
      
